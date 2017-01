Beim Jugendmedienworkshop im Deutschen Bundestag setzen wir uns unter dem Thema "Glaubensfragen? - Religion und Gesellschaft heute"!“ auseinander. 30 junge Medieninteressierte lernen an sieben Tagen die Hauptstadt und ihre Debatten kennen, hospitieren in einer Hauptstadtredaktion, treffen Abgeordnete und treten in direkten Austausch mit Experten und Expertinnen. Die Ergebnisse – Interviews, Reportagen, Umfragen, Hintergrundanalysen und Kommentare – werden in einer 28-seitigen Ausgabe von politikorange veröffentlicht. Unser Kernteam von politikorange ist dafür zuständig, das Heft gemeinsam mit den Teilnehmenden zu produzieren.